DMM, TUSAŞ Hakkında İddiaları Yalanladı

DMM AÇIKLAMASI VE TASDIKLER

DMM’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, sosyal medyada yayımlanan iddialarda bahsi geçen kişinin TUSAŞ ile herhangi bir bağlantısının olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır” denildi.

EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI

Haberde bahsi geçen eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde yürütülen ‘Havacılık Motorları Okulu’ uzaktan eğitim programına ait. Bu program, Mart 2021 tarihinde kullanıma sunulmuş ve ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrencilere katılım fırsatı vermektedir. Yapılan eğitim geniş çaplı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleşiyor. Havacılık Motorları Okulu, sosyal sorumluluk programı kapsamında derslerini online platformda sunuyor ve kurum içerisinde herhangi bir ders verilmemektedir.