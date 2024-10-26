DMM, TUSAŞ Saldırısına Dair İddiaları Reddetti

DEZENFORMASYONUN YALANLARI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TUSAŞ’taki hain saldırıya destek verdiği belirtilen kişinin TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay süreyle staj yapmış olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bu tür asılsız bilgiler, kamuoyunu yanıltabiliyor ve bu duruma karşı dikkatli olunması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

SOSYAL MEDYA ETKİLERİ

DMM, dezenformasyonla mücadele çerçevesinde doğru bilgilerin yayılmasının önemine vurgu yapıyor. Yanlış bilgi edinimi, toplumda paniğe yol açabileceği gibi, yanıltıcı algılar oluşturabiliyor. Bu nedenle, doğru haber kaynağına ulaşmak ve asılsız iddialara karşı temkinli olmak gerekiyor.