DMM, TUSAŞ Saldırısına Yanıt Verdi

SALDIRIYA DESTEK VEREN KİŞİYLE ALAKASI YOK

DMM sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış” yönündeki iddiaya yanıt verildi. Söz konusu açıklamada bu iddianın gerçekle bağdaşmadığı ifade edildi ve bahsi geçen kişinin TUSAŞ ile herhangi bir bağı olmadığının altı çizildi. Ayrıca, bu kişinin iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de olmadığı vurgulandı.

EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLER

Açıklamada, habere konu olan eğitimin “TEİ Motor Sanayii” bünyesinde gerçekleştirilen “Havacılık Motorları Okulu” uzaktan eğitim programı olduğu kaydedildi. Bu program, Mart 2021’de başlatılmış olup, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrencilerin katılımına imkân tanımaktadır. Eğitim, geniş kapsamlı bir içerik olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel düzeyde gerçekleştiriliyor. “Havacılık Motorları Okulu” dersleri online platform üzerinden yayınlanmakta ve kurum içinde herhangi bir yüz yüze ders düzenlenmemektedir.