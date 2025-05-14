DNA Testleri Gerçeği Ortaya Çıkardı

INGILTERE’DE ADALETSİZLİK TARİHİ

İngiltere’de 38 yıl boyunca haksız yere cezaevinde kalan 68 yaşındaki Peter Sullivan’ın cinayet mahkûmiyeti, yeni delillerin incelenmesinin ardından temyiz mahkemesi tarafından bozuldu. Bu durum, İngiliz yargı tarihinin en uzun süren adaletsizliklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sullivan, 1987 yılında 21 yaşındaki çiçekçi ve bar çalışanı Diane Sindall’ın öldürülmesiyle suçlanarak ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

VAHŞİCE CİNAYET

Sullivan’ın o dönemde bir dart maçını kaybettikten sonra gün boyunca fazla içtiği ve Sindall’la karşılaşmadan hemen önce elinde bir levye ile dışarı çıktığı iddia edilmişti. Sindall’ın çiçekçi minibüsü pub vardiyasından eve dönerken bozulmuş ve genç kadın benzin istasyonuna doğru yürüyorken cinsel saldırıya uğramış, dövülerek öldürülmüştü. Cesedi kısmen giyinik ve parçalanmış halde bulunmuştu. Sullivan ise kendisinin masum olduğunu savunmuş ve avukatları daha önce iki kez mahkumiyetinin bozulması için çaba göstermişti.

YENİ DELİLLER VE DNA TESTLERİ

Geçen 38 yıl boyunca genetik teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde Sullivan’ın suçsuz olduğu kanıtlandı. Ceza Davaları İnceleme Komisyonu’nun (CCRC) talebiyle yapılan yeni testler, Sullivan’ın DNA’sının olay yerinden toplanıp saklanan örneklerde bulunmadığını gösterdi. CCRC adına konuşan Duncan Atkinson, temyiz mahkemesine DNA analizinin profilin “bilinmeyen erkeğe” işaret ettiğini bildirdi. Sullivan’ın serbest bırakılmasının ardından polis, Sindall’ın cinayetine dair soruşturmayı yeniden başlattı. Ancak ulusal DNA veritabanında yapılan aramalar henüz herhangi bir eşleşme sağlamadı.