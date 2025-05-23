DNB, Nakit Para Taşıma Önerdi!

Hollanda Merkez Bankası (DNB), dijital altyapılara karşı artan tehditler nedeniyle vatandaşlarının yanlarında mutlaka nakit para bulundurmaları gerektiğine dair bir çağrı yaptı. Yapılan açıklamada, elektrik kesintileri, internet sorunları ya da siber saldırılar sonucunda elektronik ödeme sistemlerinin devre dışı kalabileceği uyarısı yapıldı. Banka, bu tür bir kriz anında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yanlarında bir miktar nakit bulundurmalarının önemini vurguladı.

ÖDEME SİSTEMLERİ GÜVENDE DEĞİL

Merkez bankası tarafından yapılan açıklamada, yetişkinlerin en az 70 euro, çocukların ise en az 30 euro nakit bulundurması gerektiği ifade edildi. Bu miktarların, acil durumlarda yiyecek, su, ilaç ve ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlar için yeterli olacağı belirtildi. DNB yetkilileri, “Nakit, her zaman çalışır. Elektrik kesilse de, sistemler çöksе de cebinizdeki para geçerlidir” açıklamasını yaptı. Ayrıca, artan jeopolitik gerginlikler ve ödeme sistemlerine yönelik siber saldırı riski de bu önerinin arkasındaki nedenler arasında yer aldı.

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ

Banka, yalnızca nakit değil, temassız ödeme imkânı sunan telefon veya akıllı saat gibi alternatif araçların da yanlarda bulundurulması gerektiğini ifade etti. Böylece vatandaşların, acil durumlarda farklı ödeme yöntemlerine ulaşmaları sağlanmış olacak. Bu öneriler, hem dijital altyapılara karşı alınacak önlemler hem de olası kriz anlarında rahat bir yaşam sürmek için gereken önemli bilgilerdir.