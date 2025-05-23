DNB, Nakit Para Taşımayı Önerdi!

DİJİTAL ALTYAPILARA YÜKSELEN TEHDİTLER

Hollanda Merkez Bankası (DNB), dijital sistemlere artan tehditler nedeniyle vatandaşların yanlarında mutlaka bir miktar nakit bulundurması gerektiğini açıkladı. Banka, elektrik kesintileri, internet problemleri veya siber saldırılar nedeniyle elektronik ödeme sistemlerinin işleyişinin durabileceğine dikkat çekti. Bu tür durumlar için insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla yanlarında nakit tutmalarının önemli olduğunu belirtti.

NAKİT PARA TAVSİYESİ

DNB, yaptığı uyarıda yetişkinler için en az 70 euro, çocuklar için ise en az 30 euro nakit bulundurulmasının gerektiğinin altını çizdi. Bu miktarların, acil durumlarda yiyecek, su, ilaç ve ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçların temininde yeterli olabileceği ifade edildi. Banka yetkilileri, “Nakit, her zaman çalışır. Elektrik kesilse de, sistemler çöksе de cebinizdeki para geçerlidir” ifadesiyle durumun ciddiyetini vurguladı.

Bu tavsiyenin arkasında, artan jeopolitik gerginlikler ve ödeme sistemlerine yönelik siber saldırı riski olduğu belirtildi. DNB, yalnızca nakit para değil, temassız ödeme olanağına sahip telefon ya da akıllı saat gibi alternatif araçların da yanınızda bulundurulması gerektiğini duyurdu. Böylelikle, olası bir kriz anında farklı ödeme yöntemlerine erişim sağlanabileceği ifade edildi.