Doğalgaz Fiyatlarına Zam Geliyor!

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİ

Enerji sektöründe Nisan ayı itibarıyla önemli fiyat düzenlemeleri gündeme geliyor. Elektrik tarifelerinde yaşanan yüzde 25’lik artışın ardından, doğalgaz fiyatlarında da benzer oranlarda bir artış olabileceği ifade ediliyor. Enerji kulislerinden edinilen bilgilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz tarifelerine dair zam taslağını enerji yönetiminin onayına sunmuş durumda.

BOTAŞ’IN ZAM TASLAĞI

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Olcay Aydilek, Ankara’da enerji çevrelerinde ciddi hareketlilik olduğunu söyledi. Aydilek, “BOTAŞ, konutlara satılan doğalgazda maliyet artışlarını gerekçe göstererek çift haneli bir zam çalışmasını yönetime sundu. 1 Nisan itibarıyla geçerli olması beklenen yeni tarifede yüksek oranlı bir fiyat artışı konuşuluyor,” şeklinde ifade etti.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde elektrik tarifelerindeki artış gündeme geldiğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin kısa bir açıklama yaparak, “Bakacağız, değerlendireceğiz,” dedi. Yılın ilk çeyreğinde enflasyonist baskıların artması, enerji girdilerindeki maliyetlerin yükselmesi ve küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin, doğalgaz fiyatlarında artış beklentisini güçlendirdiği değerlendiriliyor.