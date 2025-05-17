“Doğalgazsız Hiçbir Yer Kalmayacak.”

DOĞALGAZ VE KÖMÜR DEĞERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bartın’da yaptığı konuşmalarında kömürün ve doğalgazın eşit derecede değerli olduğunu vurguladı. Bakan Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gerçekleştirdiği açıklamada, “86 milyonuyla kardeş olduğumuz zaman, terörsüz bir Türkiye olduğu zaman Allah’ın izniyle önümüzde hiç bir güç duramayacak” şeklinde ifadeler kullandı.

DOĞALGAZ SAĞLAMA HEDEFİ

Bakan Bayraktar, “Doğalgazsız hiçbir yer bırakmayacağız” diyerek, Türkiye’deki terör sorununun ortadan kaldırılmasıyla birlikte, “Gabar’la başladık ve hızlı bir şekilde neticelerini de almaya başladık” diye sözlerine ekledi. Ayrıca, Türkiye genelindeki hanelere üç buçuk yıl süresince doğalgaz sağlayabilecek önemli bir rezervin keşfedildiğini duyurdu.