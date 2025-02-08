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Doğanşehir’de 2 Bin Yıllık Sur Bulundu

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2 BİN YIL KADAR ESKİ SUR DUVARI BULUNDU

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde gerçekleştirilen rezerv alanı araştırmaları sırasında 2 bin yıllık bir sur duvarı keşfedildi. Doğanşehir ilçe merkezinde yer alan rezerv alanı olarak ilan edilen bölgede yapılan çalışmalar, ilk bulgulara göre Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bu sur duvarının açığa çıkmasını sağladı.

ÇALIŞMALAR DURDU, GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Duvarların bulunduğu alandaki kazı çalışmalarının durdurulması ve Doğanşehir Belediyesi’nin bu konuda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Bu süreç, eserle ilgili yapılacak olan koruma ve değerlendirme çalışmalarının en kısa sürede başlatılması amacı taşıyor.

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