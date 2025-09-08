Doğu Kudüs’te Saldırı: 6 Ölü! Netanyahu Olayda

İsrail ambulans servisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Ramot Kavşağı’nda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve neden olduğu henüz netlik kazanmadı. İsrail polisi, saldırganları “terörist” olarak tanımladı, fakat olayda kaç kişinin yer aldığına dair detay vermedi. Ambulans servisi, 11 kişinin yaralandığını, bu yaralılardan 6’sının durumunun kritik olduğunu aktardı. Sağlık görevlileri, otobüs durağının yakınındaki yol ve kaldırımda yatan yaralıları buldu. Yaralılardan bazılarının bilincinin kapalı olduğu kaydedildi. Olay yerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de geldi.

SALDIRIYI DÜZENLEDİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİLER

Jerusalem Post gazetesine göre, saldırıyı gerçekleştirenler, Kudüs genelinde hizmet veren 62 numaralı otobüse binerek yolculara ateş açtı. İsrail polisinin yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenlediği belirtilen 2 kişinin de öldüğüne dair bilgi verildi. Kudüs’e giriş çıkışların kapatıldığı, bölgeye takviye güvenlik ekipleri gönderildiği ifade edildi. Açıklamalara göre, şüpheli iki kişi bir “sivil” ve bir İsrail ordusu mensubu tarafından vuruldu. İsrail güvenlik birimleri bu kişilerin işgal altındaki Batı Şeria’dan olduğu tahmininde bulunuyor. Olay yerine giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, durumu yerinde izledi.

ALMANYA’DAN YAPILAN REAKSİYON

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Kudüs’teki “korkakça” terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yaptı ve Almanya’nın yaşanan olay karşısında şok olduğunu dile getirdi.