“Doğu Kudüs’te Silahlı Saldırı”

İSRAİL’İN SALDIRILARI BÖLGEDEN YÜKSELİYOR

İsrail’in Gazze’de başlattığı saldırılar, tam işgal kararı sonrasında giderek artış gösteriyor ve bu durum bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Ramot Kavşağı’na düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, güvenlik yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin Ramallah yakınlarında bulunan köylerden geldiğini öne sürüyor.

OLAYDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. 43 yaşında bir haham, 50 yaşlarında bir erkek, 30’lu yaşlarda 3 erkek ve 50 yaşlarındaki bir kadının öldüğü bildirildi. Bununla birlikte, ordunun işgal altındaki Batı Şeria’ya güvenlik önlemleri kapsamında uyguladığı kontrol noktalarının iki yönlü olarak kapatıldığı duyuruldu.

YARALI DURUMU CİDDİ

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 12 kişinin hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi. Açılan ateş sırasında yaralanan 7 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, iki kişinin orta derecede, üç kişinin ise cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandığı ve çok sayıda kişinin panik atak geçirdiği kaydedildi.

İKİ SALDIRGAN DA ÖLDÜRÜLDÜ

Ramot Kavşağı’ndaki saldırının gerçekleştirildiği iddia edilen iki kişinin de İsrail polisi tarafından öldürüldüğü açıklandı. Olay yerindeki yollar kapatılırken, bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği ifade edildi.

NETANYAHU OLAY YERİNDE

Bunun yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırının gerçekleştiği bölgeye geldi. Netanyahu’nun yolsuzluk davasının devam ettiği mahkemeye ifade vermesi beklenirken, yaşanan “güvenlik olayı” gerekçesiyle mahkemeye gitmeyeceği aktarıldı.