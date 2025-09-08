Doğu Kudüs’teki Saldırıda 6 Kişi Öldü

İŞGALİN SONRASI SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail’in Gazze’de başlattığı saldırıları tam işgal kararı sonrasında artırması, bölgede gerginliği daha da tırmandırdı. İşgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Ramot Kavşağı’nda gerçekleşen bir otobüse yönelik silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın güvenlik yetkilisine dayandırdığı açıklamalara göre, bu saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin Ramallah çevresindeki köylerden geldiği belirtildi.

KAYIPLARIN DETAYLARI

Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaşları hakkında bilgi verildi. 43 yaşında bir haham, 50 yaşlarında bir erkek, 30 yaşlarında üç erkek ve 50 yaşlarında bir kadın olmak üzere toplamda 6 kişi öldü. İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria’ya geçişi denetim altına almak amacıyla geçiş noktalarını iki yönlü olarak kapattı.

AĞIR YARALILAR VAR

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda yaralanan 12 kişinin hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Yaralanan 7 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu, çevrede bulunan 2 kişinin orta derecede ve 3 kişinin de cam kırıkları nedeniyle hafif yaralanarak tedavi altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, çok sayıda kişinin panik atak geçirerek psikolojik destek talep ettiği aktarıldı.

İKİ SALDIRGAN ÖLDÜ

Olayla ilgili olarak İsrail polisi, Ramot Kavşağı’ndaki saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırının meydana geldiği bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği ve olay yerindeki yolların kapatıldığı bilgisi verildi.

NETANYAHU’UN ZİYARETİ VE DAVASI

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, olayın yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Netanyahu’nun yolsuzluk davasının süregeldiği mahkemeye bugünkü duruşmada ifade vermekten kaçınacağı, “güvenlik olayı” nedeniyle mahkeme salonuna gitmeyeceği açıklandı.