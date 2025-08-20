Doğum Günü Dönüşü Facia: 2 Ölü

FACİAYLA SONLANAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Doğum günü kutlaması feci bir olayla neticelendi. Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

HAYAT KAYIPLARI VE ŞÜPHELİ DURUM

Kaza sonucunda otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer’in (23) yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Sürücü Tığlı, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Kaza anında otomobilde bulunan gençlerin, Baran Tuncer’in doğum günü kutlamasından döndüğü öğrenildi.