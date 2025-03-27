Doğum Yardımında Ödenecek Tutar Belli Oldu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIRILDI

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ve doğum yardımına dair düzenlemeleri içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda onaylandı ve yasalaştı.

DOĞUM YARDIMI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Doğum yardımına ilişkin 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede önemli değişiklikler yapılıyor. Genel Kurulda kabul edilen önerge ile Türk vatandaşları, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğacak çocuklar için başvuru yapabilecek. Türkiye’de ikamet edenler için birinci çocukta tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için ise başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 5 yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de benzer şekilde başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 5 yaşına kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı sağlanacak.

Bu ödemelerin tutarları, Vergi Usul Kanunu doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Cumhurbaşkanlığı tarafından artırılacak. Doğum yardımları, muhtaçlık şartı aranmadan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanacak. Gereken kaynak genel bütçeden bu fonda aktarılacak. Ayrıca, doğum yardımı ödemeleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan yapılacak ve haczedilemeyecek.

Doğum yardımı alanların gerçek dışı beyanda bulunmaları halinde, yersiz ödenen tutarlar 1 ay içinde geri alınacak ve bu süre için tahsilat faizi uygulanacak. Haksız yarar sağlayanlara ödeme yapan kurum, borçlulara yazılı olarak bildirimde bulunacak. Ödemelerin yapılmaması durumunda ise bu alacaklar ilgili vergi dairesine bildirilecek ve ilgili kanunlar çerçevesinde takip edilecek. Cumhurbaşkanı, bu düzenlemenin uygulanmasına dair diğer usul ve esasları belirleme yetkisine sahip olacak.