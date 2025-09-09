Doha’da Patlama: Hamas Hedef Alındı

DOHA’DA PATLAMALARIN GÜRÜLTÜSÜ

Katar’ın başkenti Doha’da bir dizi patlama sesi duyulduğu bildiriliyor. Reuters’a göre, görgü tanıkları Katara bölgesi üzerinde yoğun dumanların yükseldiğini aktardı. Axios haber ajansına dayandırılan bilgilere göre, Doha’daki patlamalar, üst düzey Hamas yöneticilerine yönelik bir suikast girişimi olarak değerlendiriliyor. İsrail ordu radyosu ise bu durumu doğrulayarak, “İsrail, Katar’daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı” şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak açıklamada saldırının gerçekleştiği yer hakkında bilgi verilmedi.

MÜZAKERE HEYETİNE YÖNELİK SALDIRI

Katar merkezli El Cezire televizyonunun bir Hamas kaynağına dayandırdığı habere göre, patlamalarda toplantı halinde olan Hamas’ın ateşkes müzakere heyeti hedef alındı. Heyetin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes için sunduğu teklifi tartışırken vurulduğu ifade ediliyor. İsrail basını, bir İsrailli yetkiliye atıfta bulunarak, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya’nın hedef alındığını bildiriyor.

ABD’DEN ONAY ALINDIĞI İDDİASI

Reuters’ın aktardığına göre, İsrail, saldırıdan önce ABD’yi bilgilendirdi. İsrail Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas liderliğine yönelik saldırıya onay verdiğini iddia etti.