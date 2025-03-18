doktorlar-gelirlerini-eksik-beyan-ediyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, özel muayenehanelerde çalışan doktorların beyanname ve mali uyum seviyelerini yapay zeka destekli analiz programlarıyla incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, bazı doktorların hastalardan aldıkları muayene ücretlerinin yanı sıra, estetik, cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden elde ettikleri gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı, beyan edilen gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400’e kadar varan farklar bulunduğu belirlendi. Bu şekilde, gelir beyanları ile gerçek gelirleri arasında uyumsuzluk gösteren doktorlardan ilk fazda en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıtdışı olarak bırakmış olduğu anlaşıldı.

GENEL CERRAHİ VE DİĞER ALANLARDA ZARAR

Yıllık gelirleri 53 milyon lira olan fakat vergi beyanında bulunmayan genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarında faaliyet gösteren bazı doktorların da, hastalardan aldıkları ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettikleri tespit edildi. Özellikle özel hastanelerle fertle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesindeki hasta kabul eden cerrahların, aldıkları ameliyat ücretlerini düşük göstererek, vergilendirilmesi gereken gelirleri gizledikleri ortaya çıktı. Örnek olarak, bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon lira gelirinin beyan dışı bırakıldığı, bunu yalnızca 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.

DİŞ HEKİMLERİ VE GELİR BEYANLARI

Diş hekimleri üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin de eksik beyan edildiği görüldü. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu yalnızca 3 milyon lira olarak gösterdiği tespit edildi.

ESTETİK OPERASYONLARDAKİ KAYIT DIŞILIK

Son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren estetik sektörü de bu denetimlerin odak noktasına yerleşti. Yapılan incelemelerde, burun estetiği, dolgu, botoks ve liposuction gibi işlemleri gerçekleştiren bazı doktorların bu işlemlerden kazandıkları geliri eksik beyan ettikleri belirlendi. Yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde bu gelirlerin önemli bir bölümünün beyan dışı kaldığı görüldü. Çalışma kapsamında, saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine rağmen, 69 milyon lira hasılat elde ettiği anlaşılmıştır. İlk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850’si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltmeyi başardı.