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Dolandırıcıdan Gelen E-Postayla Kâbus Başladı

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OLAYIN BAŞLANGICI

Catriona Stewart için her şey, hiç tanımadığı birinden gelen kısa bir e-posta ile başlamıştı. Takvimler 2017 yılını gösteriyordu. O dönemde muhabir olarak bir gazete için çalışan Stewart, ilerleyen dönemlerde serbest gazeteciliğe geçiş yaptı.

YARDIM TALEBİ

E-postayı gönderen kadın, Stewart’ın haberlerini görüp yardım istemeye karar vermişti. Kadın, bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla tanıştığı Christopher Harkins isimli şahsın kendisinden 3.247 sterlin çaldığını iddia ediyordu.

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