Dolar 39 TL’yi aştı!

DOLAR VE EURO KURU

Dolar kuru, haftanın son gününde 39 TL’nin üzerinde, tam olarak 39,02 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 44,12 TL’den işlem almaya başladı.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ikinci enflasyon raporunu yayımladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 seviyesinde sabit kaldığını duyurdu. 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için ise yüzde 8 enflasyon tahmininin korunduğunu bildirdi. Karahan, “Enflasyonun 2027’de yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Karahan, bir gazetecinin faiz indirimiyle ilgili sorusuna yanıt verirken, “Enflasyon ana eğilimi patikada gittiği sürece gerçekleşebilecek faiz indirimleri tabii ki söz konusu” dedi. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise bu konuda, “Gevşeme konusunda opsiyonlarımız var, burada veri odaklı gideceğiz” ifadelerini kullandı. Ekonomist Uğur Gürses, TCMB’nin enflasyon beklentileriyle ilgili iyimser olduğunu ve verilen mesajların faiz indirim sinyalleri içerdiğini açıkladı.

REEL SEKTÖR VE KREDİ GARANTİ FONU

TCMB’nin sıkı para politikası ve krediye erişim kısıtlamaları, reel sektörde tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu’nun devreye sokulabileceğini belirterek, “Bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin” dedi.

DÖVİZ PİYASALARI VE ABD ENDESKLERİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, rezervlerin sakinleşen ortamda yeniden artış gösterdiğini açıkladı. Dolar, küresel para birimleri karşısında değer kaybediyor. Dolar Endeksi yüzde 0,33 düşüş gösteriyor ve ABD vadeli endeksleri yükseliyor. Yükselişlerin, ABD ekonomisine ilişkin endişelerdeki azalmalarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.