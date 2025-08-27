Dolar 41.38, SEB 50 TL

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta ilk kez 41 lira seviyesini aşan dolar, dünü 41.0270 lira ile tamamladı. Cuma günü 48 lirayı geçerek yeni bir rekor kıran Euro ise dün yüzde 0.3 değerlenerek 47.8210 lira seviyesine ulaştı.

Kurlardaki yukarı yönlü hareket devam ederken SEB Research, doların bir ay içinde 41.38 lira, üçüncü çeyrek sonunda ise 41.76 lira seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Doların yıl sonunda 44.01, 2026 yılı mart ayı sonunda 47.00 ve 2026 yılı haziran ayında ise 50 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor. SEB, böylece kurun 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar yüzde 21.9 oranında bir artış göstereceğini tahmin ediyor.