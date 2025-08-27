Dolar 41.38 TL olacak, SEB dedi!

DOLAR VE EURO’DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta, tarihi bir dönüm noktası olarak 41 lirayı aşmayı başaran dolar, dünü 41.0270 lira seviyesinde kapattı. Cuma günü 48 lirayı geçerek yeni bir rekor kıran Euro ise, dün yüzde 0.3’lük bir artışla 47.8210 lira olarak işlem gördü.

TAHMİNLER YÜKSEK RAKAMLAR GÖSTERİYOR

Kurlardaki bu yukarı yönlü hareket devam ederken, SEB Research’in raporuna göre, doların bir ay içinde 41.38 lira, üçüncü çeyreğin sonunda ise 41.76 lira seviyesine yükselebileceği öngörülüyor. Ayrıca, yıl sonunda dolarda beklenen seviye 44.01 lira olarak tahmin edilirken, 2026 yılının mart ayı itibarıyla 47.00 lira, haziran ayında ise 50 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor. SEB, dolardaki artışın 2026 yılının ikinci çeyreğine kadar yüzde 21.9 oranında olacağını hesaplıyor.