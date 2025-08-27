Dolar 41’i Aştı, SEB 50 TL!

TL’NİN DOLAR VE EURO KARŞISINDAKİ DURUMU

Geçen hafta ilk kez 41 lirayı geçen dolar, dünü 41.0270 lira seviyesinde kapattı. Cuma günü 48 lirayı geçerek tarihî bir zirve gerçekleştiren Euro, dün yüzde 0.3 oranında değer kazanarak 47.8210 lira seviyesinden işlem gördü.

SEB RESEARCH ANALİZİ

Kurlardaki artış devam ederken, SEB Research’in öngörülerine göre, doların bir ay içinde 41.38 lira, üçüncü çeyreğe gelindiğinde ise 41.76 lira seviyelerine yükselebileceği tahmin ediliyor. Doların yıl sonunda 44.01 lira, 2026 yılı mart ayında 47.00 lira ve 2026 yılı haziran ayında 50 lira seviyesine ulaşması bekleniyor. SEB, bu tahminlerle birlikte kurun 2026 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar yüzde 21.9 oranında yükselebileceğini belirtiyor.