Dolar 41’i aştı, SEB 50 TL!

DOLAR KURLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz hafta, 41 lirayı aşan dolar, dün 41.0270 lira seviyesinde işlem gördü. Cuma günü 48 lirayı geçerek rekor kıran Euro ise dün yüzde 0.3 değer kazanarak 47.8210 liradan fiyatlandı. Kurlardaki yukarı yönlü hareket devam ederken, SEB Research, doların bir ay içinde 41.38 lira, üçüncü çeyreğin sonunda ise 41.76 lira seviyesine yükselebileceğini belirtiyor.

DOLAR TAHMİNLERİ

Tahminlere göre, doların yıl sonunda 44.01 lira, 2026 yılının mart ayında 47.00 lira ve 2026 yılının haziran ayında ise 50 lira olabileceği öngörülüyor. SEB, dolardaki artışın 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar yüzde 21.9 artış göstereceğini tahmin ediyor.

Sındırgı’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı, artçı sarsıntılar devam ediyor.
Trump: “Cinayetlere İdam İstiyoruz, Diktatör Değilim.”

Trump, Washington'da son iki haftada cinayet yaşanmadığını belirterek, suçla mücadelede daha sert önlemler alacaklarını ve cinayet işleyenler için idam cezası talep edeceklerini ifade etti.

