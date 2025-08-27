Dolar 41’i Geçti, SEB 50 TL!

DÖVİZ KURLARINDAKİ HAREKETLER

Geçtiğimiz hafta, dolar ilk kez 41 lirayı aşarak 41.0270 lira seviyesinden işlem gördü. Euro ise, Cuma günü 48 lirayı geçerek rekor kırdıktan sonra, dün yüzde 0.3 değerlenerek 47.8210 lira seviyesine ulaştı. Kurlardaki yukarı yönlü hareket devam ederken, SEB Research dolara ilişkin tahminlerini paylaştı.

DOLARLA İLGİLİ TAHMİNLER

SEB Research’e göre, dolar bir ay içinde 41.38 lira, üçüncü çeyreğin sonunda ise 41.76 liraya yükselebilir. Uzmanların tahminlerine göre, yıl sonunda dolar 44.01 lira seviyesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca 2026 yılının mart ayının sonunda 47.00 lira, haziran ayında ise 50 lira seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. SEB, bu tahminler ışığında, döviz kurunun 2026 yılı ikinci çeyreğinin sonuna kadar yüzde 21.9 oranında artış göstereceğini belirtiyor.