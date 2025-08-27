Dolar 41’i geçti, SEB 50 TL!

DOLARDAKİ HAREKETLİLİK

Geçen hafta, ilk kez 41 lirayı aşarak dikkat çeken dolar, dünü 41.0270 lira seviyesinde tamamladı. Dönem boyunca değer kazanmayı sürdüren Euro ise Cuma günü 48 lirayı aşarak bir rekora imza atmıştı. Dün ise Euro, yüzde 0.3 değer kazanarak 47.8210 lira seviyesinden işlem gördü.

TAHMİNLER VE BEKLENTİLER

Kurlardaki yukarı yönlü hareket devam ederken, SEB Research’e göre dolar gelecek ay 41.38 lira seviyesine ulaşacak. Üçüncü çeyreğin sonunda ise bu rakamın 41.76 liraya yükseleceği öngörülüyor. Yıl sonuna dair tahminler dolar için 44.01, 2026 yılının Mart ayı sonunda 47.00 ve 2026 Haziran’ında ise 50 lira seviyesini öngörüyor. SEB, bu şekilde kurun 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar yüzde 21.9 oranında yükselmesini bekliyor.