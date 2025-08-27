Dolar 41’i geçti, SEB 50 TL!

DÖVİZ KURLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta ilk kez 41 lirayı aşan dolar, dünü 41.0270 lira seviyesinde kapattı. Cuma günü 48 lirayı geçerek tarihi bir zirveye ulaşan Euro ise, dün yüzde 0.3 değer kazanarak 47.8210 liradan işlem gördü. Kurlarda gözlemlenen yukarı yönlü hareket sürerken, SEB Research’in tahminlerine göre dolar, bir ay içinde 41.38 lira seviyesine ulaşacak. Üçüncü çeyreğin sonunda ise dolarda 41.76 lira hedefleniyor.

GÜVEN İLE YÜKSELEN DÖVİZ ORANLARI

Uzman görüşlerine göre, dolar yıl sonunda 44.01 lira olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, 2026 yılının mart ayında 47.00 lira ve aynı yılın haziran ayında ise 50 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor. SEB, bu tahminler doğrultusunda doların, 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar yüzde 21.9 oranında bir artış göstermesini bekliyor.