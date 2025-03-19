Dolar, Euro ve Altında Son Durum

İBB BAŞKANI HAKKINDAKİ GÖZALTILAR PİYASALARI ETKİLİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrasında piyasalarda hareketlilik gözlemleniyor. Bu durum, gram altın ve döviz kurlarında dalgalanmalara yol açtı. Gram altın, dolar/TL’de yukarı yönlü hareket ve ons altındaki rekor seviyelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Şu an gram altın 3 bin 500 lirayı aşmış durumda.

GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR

Gece seansında hızla yükselerek 3 bin 647 liraya kadar tırmanan gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. An itibari ile altın fiyatları şu şekilde:

– Gram altın: 3.595,14

– Çeyrek altın: 5.934,00

– Cumhuriyet altını: 23.637,00

– Yarım altın: 11.868,00

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada döviz fiyatları da dikkat çekiyor. Dolar, 36,7490 liradan alınırken, 36,7510 liradan satılıyor. Euro’nun açılış fiyatı ise 40,2120 lira alım ve 40,2140 lira satış olarak belirlenmiş durumda. Dün doların satış fiyatı 36,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 40,0050 lira olmuştu.