Dolar Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

DOLAR ENDİKSI YÜKSELTİYOR

Dolar endeksi, yatırımcıların Federal Rezerv’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarından politika görünümüne dair ipuçları beklemesiyle 98,3 seviyesinin üzerine çıkarak üçüncü seansında da yükseliş serisini sürdürüyor. Fed yönetiminden Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık faiz indirimini destekliyor. Bu durum, toplantının 1993’ten bu yana iki karşı oylu ilk toplantı olmasıyla dikkat çekiyor.

PİYASALAR FED’İN AÇIKLAMALARINA ODAKLANIYOR

Piyasalar, merkez bankasının faiz indirimi beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair sinyaller için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalara odaklanıyor. Yatırımcılar Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığına yüzde 85 oranında güveniyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor.

DOLAR/TL’YE GÖRE DURUM

Dolar, güne 40.8917 lira seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 40.8911 lira, en yüksek ise 40.9132 lira seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla dolar, 40.9030 liradan işlem görüyor.