Dolar Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

Dolar endeksi, 98,3 seviyesini geçerek, yatırımcıların Federal Rezerv’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarını beklemesi ile birlikte yükseliş serisini üçüncü seansa taşımış durumda. Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık bir indirim önererek toplantının 1993 yılından bu yana iki karşı oylu yapılan ilk toplantı olmasına dikkat çekiyor.

Yatırımcılar, merkez bankasının piyasaların faiz indirimi beklentilerine nasıl yanıt vereceğine dair sinyaller için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalara yoğunlaştı. Şu anda yatırımcılar, Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendirirken, yıl sonuna kadar muhtemel yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor.

DOLAR/TL DURUMU

Dolar, güne 40.8917 lira seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 40.8911 lira, en yüksek ise 40.9132 lira seviyeleri kaydedildi. Şu anda dolar, 40.9030 lira üzerinden işlem görüyor.

AB liderleri, ABD ile yapılan üçlü görüşmenin ardından, Ukrayna'ya yönelik NATO'nun 5. maddesine benzer bir güvenlik mekanizmasının kurulması gerektiğini vurguladı.
Sarı-lacivertli takım, Emlak Konut GYO ile iş birliği yaparak finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı; Ataşehir ve Kayışdağı'ndaki gayrimenkulleri projeye dahil etti.

