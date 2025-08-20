Dolar Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

DOLAR ENDİKSI YÜKSELİYOR

Dolar endeksi 98,3’ü geçerek, yatırımcıların Federal Rezerv’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarından alacağı ipuçlarına odaklanmasıyla üçüncü seansında da yükseliş serisini sürdürüyor. Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık indirim önerisi getirirken, bu toplantı 1993’ten bu yana iki karşı oylu olan ilk toplantı olmasıyla dikkat çekiyor. Piyasalar, merkez bankasının faiz indirimi beklentilerine karşılık verip veremeyeceğine dair sinyalleri Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarından almayı bekliyor.

EYLÜL AYI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Yatırımcıların şu anda Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendirdiği görülüyor. Yıl sonuna kadar ise yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlanıyor. Genel olarak Amerikan doları güçlenirken, en dikkat çekici kazançlar euro, sterlin ve Avustralya doları karşısında yaşanıyor.

DOLAR/TL DURUMU

Dolar, güne 40.8917 lira seviyesinden başlıyor. Gün içerisinde en düşük 40.8911 lira en yüksek ise 40.9132 lira seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla dolar 40.9030 lira seviyesinden işlem görüyor.