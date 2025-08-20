Dolar Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

DOLAR ENDeksi YÜKSELİŞİ ÜÇÜNCÜ SEANSA TAŞIDI

Dolar endeksi, 98,3’ün üstüne çıkarak, yatırımcıların politika görünümüne dair bilgi için Federal Rezerv’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarını beklediği sırada yükseliş serisini üçüncü seansa da taşıyor. Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimini destekliyor. Bu durum, toplantının 1993’ten bu yana iki karşı oylu ilk toplantı olmasıyla dikkat çekiyor.

PİYASALAR JACKSON HOLE SEMPOZYUMUNA ODAKLANDI

Piyasalar, merkez bankasının faiz indirimi beklentilerini karşılayıp karşılamayacağına dair sinyaller için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalara odaklanıyor. Yatırımcılar, şu an için Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim bekliyor. Amerikan doları genel olarak güçlenirken, euro, sterlin ve Avustralya doları karşısında en keskin kazanımları elde ediyor.

DOLAR/TL DURUMU NASIL?

Dolar, güne 40.8917 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.8911 lira, en yüksek ise 40.9132 lira seviyeleri görüldü. Şu anda dolar 40.9030 liradan alıcı buluyor.