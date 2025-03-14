Dolar Güne Artışla Başladı

DOLAR/TL’DEKİ YÜKSELİŞ

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın üzerine çıkarak 36,6090 seviyesinden günü tamamlıyor. Bugün ise dolar/TL, yüzde 0,2 artış göstererek 36,6830 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı zaman diliminde avro/TL yatay bir seyir izleyerek 39,8280’den işlem görürken, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalarak 47,4880 seviyesine geriliyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 104 seviyesinde yer alıyor.

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ ENDİŞELER

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.