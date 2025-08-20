Dolar Hâlâ Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Dolar endeksi 98,3 seviyesinin üzerine çıkarak, yatırımcıların Federal Rezerv’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarından politika görünümüne dair ipuçları beklemesiyle yükseliş serisini üçüncü seansa taşımış durumda. Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimini destekledi ve toplantı 1993’ten bu yana iki karşı oy kullanılan ilk toplantı olması açısından önem taşıyor.

PİYASALAR FED’İN AÇIKLAMALARINA ODAKLANIYOR

Piyasalar, merkez bankasının faiz indirimi beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair sinyaller almak için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalara yoğunlaşacak. Yatırımcılar, Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Dolar, güne 40.8917 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 40.8911 lira ve en yüksek 40.9132 lira seviyesi kaydedildi. Şu an itibarıyla dolar 40.9030 liradan alıcı buluyor.