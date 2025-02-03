Dolar İlk Kez 36 Lirayı Geçti

DOLAR/TL’DE YENİ ZİRVE

Dolar/TL, tarihte ilk kez 36 seviyesinin üstünü gördü. Dolar, ticaret savaşlarıyla ilgili endişelerin etkisiyle yükselen küresel riskten kaçışın sonucunda 36,0015 lira ile yeni bir zirveye ulaştı. Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüş sebebiyle 36,90 seviyelerinde işlem görüyor.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 42,12 ile beklentilerin üzerinde artış gösteriyor. Aynı zamanda, ocak ayındaki aylık enflasyon 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, yıllık enflasyon 1,5 yılın en düşük seviyesine geriliyor.

Merkez Bankası’nın yıl sonu için enflasyon tahmini orta noktası yüzde 21 olarak belirlenmiş durumda. Piyasa, İstanbul’da cumartesi günü gerçekleşecek olan yılın ilk enflasyon raporunda bu yüzde 21 tahminine yapılabilecek olası güncellemeleri takip edecek.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE TİCARET SAVAŞLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama vaadini yerine getirdi. Trump’ın bu adımları, ticaret savaşlarının genişleyebileceği ve küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği korkularını artırıyor.