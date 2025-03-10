Dolar/TL 36,52’den İşlem Görüyor

Cuma günü yükseliş gösteren dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,4780 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 36,5190 düzeyinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 39,5940’tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 47,1740’tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 103,8 seviyesinde yer alıyor.

ABD EKONOMİ POLİTİKALARI VE RİSK ALGISI

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı korumacı ticaret politikalarının ticaret savaşlarını derinleştirme olasılığı ve ABD’deki büyümenin yavaşlayabileceğine dair endişeler, risk algısını artırarak varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD’nin uyguladığı tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği yönündeki endişeler devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cuma günü Chicago Üniversitesi’nde bulunan Para Politikası Forumu’nda yaptığı konuşmada, artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin “iyi bir yerde olmaya devam ettiğini” belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Powell, hükümet politikalarının etkileri konusunda belirsizliklere dikkat çekerek, faiz indirimleri için acele etme gereği olmadığını ifade etti ve daha fazla netlik beklemek amacıyla para politikasının iyi bir konumda olduğunu söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında gerçekleştireceği kesin gözüyle bakılıyor. Yıl içerisinde toplamda 3 faiz indirimine gidileceği öngörülüyor.

TEKNİK ANALİZ BEKLENTİLERİ

Analistler, yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Almanya’daki sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 104,5 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı ifade ediliyor.