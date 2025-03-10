Dolar/TL 36,52 Seviyesinde İşlem Görüyor

Cuma günü bir yükseliş trendi sergileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,4780 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 36,5190 seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 39,5940’tan işlem görürken, sterlin/TL ise yatay seyirle 47,1740 seviyesinden satılmaya devam ediyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 103,8 seviyesinde seyrediyor.

Ticaret savaşlarının derinleşmesine yönelik endişeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticari politikalarından kaynaklanıyor. Dünya ekonomisi üzerinde büyümenin yavaşlayabileceğine dair çıkan ihtimaller, risk algısını artırarak varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. ABD’nin uyguladığı tarifelerin, ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine dair kaygılar sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cuma günü Chicago Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Para Politikası Forumu’nda, artan belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinin “iyi bir yerde olmaya devam ettiğini” dile getirdi. Powell, hükümet politikalarının etkilerine ilişkin belirsizliklere dikkat çekerken, faiz indirimleri konusunda acele edilmesi gerekmeyen bir durumda olduklarını ve daha fazla netlik beklemekte olduklarını aktardı.

Para piyasalarında Fed’in yılın ilk faiz indirimini Haziran ayında gerçekleştireceği yönünde güçlü bir beklenti var. Analistler, yıl genelinde ise toplamda 3 faiz indirimi yapılacağı tahminini yapıyor. Bugün yurt içinde sanayi üretim verileri, yurt dışında ise Almanya’da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek. Ayrıca, teknik olarak dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 104,5 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı belirtiliyor.