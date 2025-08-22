Dolar/TL, 41 TL’yi geçti

DOLAR/TL SEVİYESİ YENİDEN ARTIK 41 LİRA ÜSTÜNDE

Dolar/TL, 5 ayın ardından yeniden 41 liranın üzerine çıktı. Kur, 19 Mart’ta 41,6416 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından ilk kez bu seviyeyi tekrar aşıyor. Yılbaşından bu yana, Türk Lirası karşısında yüzde 16 değer kazanan dolar, ağustos ayı başından bu yana ise yaklaşık yüzde 0,9 yükseliyor. Doların, başlıca para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi, bugün yüzde 0,12 artışla 98,77 seviyesinde işlem görüyor.

FED POLİTİKALARI ETKİLİ OLMAKTA

ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına yönelik beklentiler, piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Ay başında açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisi ve enflasyonun sınırlı kaldığını gösteren tüketici fiyatları verisi, eylülde faiz indirimi beklentilerini güçlendirmişti. Ancak bu hafta yayımlanan temmuz ayı toplantı tutanaklarının ardından faiz indirimi beklentileri bir miktar zayıflıyor. CME FedWatch verilerine göre, piyasalar eylülde Fed’in faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 75 olarak fiyatlıyor. Bu oran, bir gün önce yüzde 82,4 seviyesindeydi.