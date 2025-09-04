Ekonomi

Dolar/TL Rekor Seviye Yakın

dolar-tl-rekor-seviye-yakin

DOLAR/TL’DE HAREKETLER

Dün itibarıyla yatay seyir izleyen dolar/TL, günü 41,1560 seviyesinden kapatmıştı. Bugün saat 10.00 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 41,1710’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artarak 48,1020’den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,4690’dan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyir izleyerek 98,2 seviyesinde yer alıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE FAİZ İNDİRİMİ

ABD’de tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dair soru işaretleri devam ediyor. Ülkedeki iş gücü talebinin azalması, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırıyor. Fed’deki gevşeme ihtimallerinin yanı sıra mevcut küresel riskler ve jeopolitik endişeler, varlık fiyatlarındaki dalgalanmayı etkiliyor. Bugün ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ile yarın açıklanması beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri, yatırımcıların merakla beklediği konular arasında bulunuyor.

İSTİHDAM VERİLERİ NE GÖSTERİYOR?

Bu hafta ABD’de takip edilen istihdam verilerinin ilki olan JOLTS açık iş sayısı, Temmuz ayında 7 milyon 181 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

ÖNEMLİ

Dünya

İngiltere’de Hükümet Krizi: Rayner, Vergi İtirafı Yaptı

İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner, engelli oğlunun bakımına destek veren vakıftan 160 bin sterlin aktararak, 800 bin sterlinlik sahil dairesi alımı gerçekleştirdi.
Spor

Merih Demiral: Kimin Arasında Sorun Yok

Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında takım içindeki uyumdan bahsederek, hazır olduklarını ve oynayacakları oyunu göstereceklerine inandıklarını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.