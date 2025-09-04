Dolar/TL Rekor Seviye Yakın

DOLAR/TL’DE HAREKETLER

Dün itibarıyla yatay seyir izleyen dolar/TL, günü 41,1560 seviyesinden kapatmıştı. Bugün saat 10.00 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 41,1710’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artarak 48,1020’den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,4690’dan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyir izleyerek 98,2 seviyesinde yer alıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE FAİZ İNDİRİMİ

ABD’de tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dair soru işaretleri devam ediyor. Ülkedeki iş gücü talebinin azalması, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırıyor. Fed’deki gevşeme ihtimallerinin yanı sıra mevcut küresel riskler ve jeopolitik endişeler, varlık fiyatlarındaki dalgalanmayı etkiliyor. Bugün ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ile yarın açıklanması beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri, yatırımcıların merakla beklediği konular arasında bulunuyor.

İSTİHDAM VERİLERİ NE GÖSTERİYOR?

Bu hafta ABD’de takip edilen istihdam verilerinin ilki olan JOLTS açık iş sayısı, Temmuz ayında 7 milyon 181 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.