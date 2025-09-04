Dolar/TL Rekor Seviyeye Yakın

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1560 seviyesinden tamamladı. Bugün saat 10.00’da dolar/TL, önceki kapanışa yakın bir fiyattan, 41,1710’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,2 artışla 48,1020 seviyesine çıkarken, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselerek 55,4690’dan satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD VERİLERİ

Dolar endeksi ise sakin bir seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor. ABD’de tarife artışlarının enflasyon üzerinde yaratabileceği etkiler konusunda belirsizlikler devam ediyor. Ayrıca, iş gücü talebinin azaldığını gösteren verilerin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimine gidilebileceği beklentileri artış gösteriyor. Fed’in olası gevşeme ihtimallerinin yanı sıra mevcut küresel riskler ve jeopolitik kaygılar da varlık fiyatlarında dalgalanmalara sebep oluyor.

YATIRIMCILARIN BEKLENTİLERİ

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ile gelecekteki günlerde açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi yatırımcıların dikkatine yoğunlaşıyor. Bu haftanın ABD’de izlenen istihdam verilerinden ilki olan JOLTS açık iş sayısı, Temmuz ayında 7 milyon 181 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyelerine geriledi.