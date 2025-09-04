Dolar/TL Rekor Seviyeye Yakın

DOLAR/TL’DE HAREKETLİ SEYİRLER DEVAM EDİYOR

Dün sakin bir seyir izleyen dolar/TL, gün sonunda 41,1560 seviyesinden kapandı. Bugün ise saat 10.00 itibarıyla 41,1710’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,1020 seviyesine çıkarken, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 55,4690 seviyesinden satılıyor.

DOLAR ENDİKESİ YATAY SEYİRDE

Dolar endeksi yatay bir seyirle 98,2 seviyesinde yer alıyor. ABD’de, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri konusunda hala belirsizlikler sürerken, iş gücü talebinin azalmaya başladığını gösteren verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar ek faiz indirimine gidebileceği beklentileri güçleniyor. Fed’in aşırı temkinli bir yaklaşım benimsemesi ve mevcut global risklerin artması, varlık fiyatlarındaki dalgalanmaları artırıyor.

YATIRIMCILAR İSTİHDAM VERİLERİNİ BEKLİYOR

Bugün ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı yatırımcılar için kritik öneme sahip. Bu hafta ABD’de izlenen istihdam verilerinden ilki olan JOLTS açık iş sayısı, Temmuz ayında 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalmış durumda. Bu durum, ülkede açık iş sayısının Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine düştüğünü gösteriyor.