Dolar/TL Rekor Seviyeye Yakın

DOLAR/TL’DE YATAY SEYİR

Dün yatay bir şekilde seyreden dolar/TL, günü 41,1560 seviyesinden tamamladı. Bugün saat 10.00 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 41,1710 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artarak 48,1020’den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselerek 55,4690’dan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyrini sürdürerek 98,2 seviyesinde bulunuyor.

İŞGÜCÜ TALEBİNDE AZALMA

ABD’de tarifelerin enflasyonist etkileri hakkında belirsizlikler devam ediyor. Ülkede iş gücü talebinin düştüğüne dair verilerin gelmesiyle, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz oranlarını daha fazla indirme ihtimali yükseliyor. Fed’in gevşeme olasılıklarının artması ve mevcut küresel riskler ile jeopolitik endişeler, varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor.

İSTİHDAM VERİLERİ YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE

Bu gelişmelerin yanında, ABD’de bugün açıklanacak olan ADP özel sektör istihdamı verisi ile yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi, yatırımcıların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu hafta açıklanan ilk istihdam verilerinden biri olan JOLTS açık iş sayısı, Temmuz ayında 7 milyon 181 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kalmış durumda. Ülkedeki açık iş sayısı, Eylül 2024 tarihinden bu yana en düşük seviyesine inmiş durumda.