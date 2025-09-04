Dolar/TL Rekor Seviyeye Yakın

DOLAR/TL’DE GÜN İÇİ HAREKETLER

Dün, yatay seyir izleyen dolar/TL, günü 41,1560’tan kapattı. Bugün saat 10.00 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 41,1710’dan işlem görüyor. Aynı anda avro/TL, yüzde 0,2 artışla 48,1020’den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,4690’dan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 98,2 seviyesinde kalıyor.

ABD MERKEZ BANKASI VE ENFLASYON VERİLERİ

ABD’de tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dair soru işaretleri sürüyor. Ülkede iş gücü talebinin azaldığını gösteren verilerin ardından, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), yıl sonuna kadar faiz indirimlerine gidebileceği yönündeki beklentiler artıyor. Fed’e yönelik gevşeme olasılıklarının yükselmesiyle birlikte mevcut küresel riskler ve jeopolitik kaygılar, varlık fiyatlarındaki dalgalanmayı artırıyor.

İSTİHDAM VERİLERİ YATIRIMCI GÜNDEMİNDE

Bu gelişmelerle birlikte, ABD’de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ile işsizlik verileri yatırımcıların dikkat merkezinde bulunuyor. Bu hafta ABD’den gelen istihdam verilerinden ilk olan JOLTS açık iş sayısı, Temmuz ayında 7 milyon 181 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında bir sonuç elde etti. Ülkede, açık iş sayısı Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.