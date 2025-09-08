Dolar Ve Altın Rekor Kırdı

BIST 100 ENDİKSİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Cuma günü 10.729,49 puanla kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde CHP’de yaşanan gerginliklerin etkisiyle yüzde 2,38 değer kaybederek 10.473,33 puanda işlem görüyor. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,74, mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 düşüş gösterdi. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9’u değer kazanırken, 90’ı geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ ve Türkiye İş Bankası (C) yer alıyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR SEVİYELER

Uluslararası piyasalarda saat 15.12 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1729, sterlin/dolar paritesi 1,3534 ve dolar/yen paritesi 147,8 seviyesinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,26 liradan, euro 48,44 liradan satılmakta. Dolar/TL kuru bu seviye ile rekor seviyeye ulaşmış durumda. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 3 bin 622 dolara ulaşarak rekor kırdı. Gram altın serbest piyasada 4 bin 805 lirayı test ederken, şu an 4 bin 800 liradan işlem görmekte. Bu değer gram altının rekor seviyesi oldu. Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın 7 bin 928 liradan işlem görüyor.