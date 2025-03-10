Dolar ve Diğer Para Birimleri Değişimi

CUMA GÜNÜ DOLAR/TL’DE YÜKSELİŞ

Cuma günü, yükseliş eğilimi gösteren dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,4780’den tamamlama gerçekleştirdi. Dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artarak 36,5190 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 39,5940’tan ve sterlin/TL ise yatay hareketle 47,1740’tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşerek 103,8 seviyesinde yer alıyor.

TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği korumacı ticaret politikalarının ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine dair kaygılar ve ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlayabileceği ihtimalleri, risk algısında artışa yol açıyor. ABD’nin uyguladığı tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik kaygılar sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cuma günü Chicago Üniversitesi’nde düzenlenen Para Politikası Forumu’nda yaptığı açıklamada, artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin “iyi bir yerde olmaya devam ettiğini” belirtiyor.

FAİZ İNDİRMELERİYLE İLGİLİ BEKLENTİLER

Powell, hükümet politikalarının etkilerine ilişkin belirsizliklere dikkat çekerek, faiz indirimlerinde acele etmeye gerek olmadığını ve daha fazla netlik beklemek için para politikasının iyi bir konumda olduğunu ifade ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına dair güçlü bir beklenti oluşmuşken, yıl boyunca toplamda 3 faiz indirimine gidileceği öngörülüyor.

SANAYİ ÜRETİMİ BEKLENTİLERİ

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve yurt dışında Almanya’da sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi, ayrıca Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 104,5 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade ediyorlar.