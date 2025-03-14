Dolar Yeni Güne Artışla Başladı

DOLAR/TL’DEKİ YÜKSELİŞ TRENDİ

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın üzerinde 36,6090’dan sonlandırdı. Bugün ise dolar/TL, yüzde 0,2 artışla 36,6830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL, yatay seyir ile 39,8280’den; sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 47,4880’den satılmaya devam ediyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 104 seviyesine ulaşıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın, tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.