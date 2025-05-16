Dolmabahçe’de Üçlü Zirve Başladı

GÖRÜŞMELER ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Arnavutluk’un Tiran kentinde basın toplantısı düzenleyerek Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri değerlendirdi. Kallas, “Rusya barış istemiyor” diyerek Rusya’nın niyetlerine dikkat çekti. Stoltenberg ise, Putin’in “düşük seviyeli” bir heyet göndererek “hata” yaptığını belirtti.

TRUMP’TAN PUTİN’LE GÖRÜŞME İSTEKLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi’de düzenlenen bir iş toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “en kısa sürede” görüşmek istediğini ifade etti. Trump, Rus liderle görüşme yapıp yapmayacağına dair bir soruya, “Bunu ayarlayabildiğimiz anda buradan ayrılıp onunla görüşmeye gideceğim” şeklinde yanıt verdi.

ÜÇLÜ ZİRVE BAŞLADI

Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Büyükelçi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg’un yer aldığı öğrenildi. Ukrayna heyetinde Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha’nın katıldığı kaydedildi.

ÇİN’DEN GÖRÜŞMELER ÖNCESİ MESAJ

Çin, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin “adil ve kalıcı” bir anlaşma ile sonuçlanmasını umduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “Barışa adanmış tüm çabaları destekliyoruz” dedi. Sözcü, ilgili tarafların, herkes için kabul edilebilir ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşmak için diyalog ve müzakerelere devam etmesini umduğunu belirtti.

İSTANBUL’DA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Ukrayna heyeti, İstanbul’da Avrupalı güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmenin, Rusya ile yürütülecek müzakereler öncesinde mevcut durumu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, ABD ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’ye geldi ve üçlü zirve öncesinde barış müzakerelerinin durumunu ele alacak.

KENDİMİZİ GÖRMEK İÇİN DİYALOGLARA DEVAM ETMELİYİZ

Rubio, İstanbul’a geldikten sonra görüşmelere katılması planlanan taraflarla ayrı ayrı temaslar kuracağını bildirdi. Rubio’nun ziyaretinin, devam eden krizin çözümüne yönelik diplomatik çabalara yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Ayrıca, Rubio, Trump ve Putin’in görüşüp görüşmeyeceğine dair bir soruya, zamanlamanın belirsiz olduğunu ancak Başkanı beklediklerini, sonrasında bir zaman çizelgesi oluşturulabileceğini ifade etti.

PUTİN’İN GÖRÜŞMELERE KATILMAMASI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Putin’in Türkiye’de yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayı reddetmesi hakkında “Putin barışı engellemenin bedelini ödemeli” dedi. Starmer, devam eden şiddet eylemlerine karşı Putin’in zaman kazanmak için girişimlerine göz yumulmaması gerektiğini dile getirdi.

RUSYA’DAN UKRAYNA’YA GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Rusya, Ukrayna’nın İstanbul’daki görüşmelere katılmasını resmen talep etti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada görüşmelere hazır olduklarını belirtti. Medinsky, Rus delegasyonunun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

KALICI BARIŞ İÇİN MÜZAKERELER

Vladimir Medinsky, Moskova yönetiminin müzakerelerde kalıcı bir barış anlaşması hedeflediğini aktardı. Medinsky, ardından da “Biz bu görüşmeleri, Ukrayna tarafının maalesef sonlandırdığı İstanbul barış sürecinin devamı olarak görüyoruz” diye ekledi.