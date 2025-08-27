Domuz Akciğeri İnsana Nakledildi

İLK KEZ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ DOMUZ AKCİĞERİ NAKİL EDİLDİ

Tıp tarihine damgasını vuran bir olay yaşandı. Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğeri, beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir erkeğe nakletti. Bilim insanları, bu nakil öncesi domuzun bazı genlerini düzenleyerek insan bağışıklık sistemini harekete geçirecek proteinleri çıkardı.

BAĞIŞIKLIK REAKSİYONU VE GÖZLEME SÜRECİ

Nakil sonrası hastaya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar uygulandı. Organın işlevi ve bağışıklık sisteminin tepkisi dokuz gün boyunca dikkatle gözlemlendi. Araştırmacılar, akciğerin işlevini nasıl koruduğunu ve organ reddinin ya da enfeksiyonun görülmediğini açıkladı. Ancak 24 saat sonra akciğerde hasar belirtileri, üçüncü ve altıncı günlerde de antikor aracılı reddin izleri belirlendi. Yine de dokuzuncu günde kısmi bir toparlanma görüldü. Deney, planlandığı gibi dokuzuncu günde sona erdi.

BİLİMSEL ALANDA ÖNEMİ

Araştırmacılar, gelecekte daha etkili ilaçlarla domuzdan insana akciğer nakillerinin uzun süreli olarak mümkün olabileceğini belirtti. Çalışmada yer alan uzmanlar, “Her ne kadar bu çalışma domuzdan insana akciğer naklinin mümkün olduğunu gösterse de reddetme ve enfeksiyon riskleri hâlâ ciddi bir engel. Klinik uygulamaya geçmeden önce daha fazla ön çalışmaya ihtiyaç var.” şeklinde görüş bildirdi. Bu gelişme, kalp, böbrek ve karaciğerin ardından akciğer naklinde de türler arası organ naklinin (ksenotransplantasyon) potansiyeline dair umut verici bir adım olarak görülüyor.