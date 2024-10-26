Domuzu Sürükleyen Sürücü Yakalandı

DOMUZUN SÜRÜKLENMESİ OLAYI GÜNDEME GELDİ

Kayseri’de, öldürdüğü bir domuzu kamyonetinin arkasına bağlayarak kilometrelerce sürükleyen şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yer alan ‘Bir sürücü öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayarak sürükledi’ şeklindeki paylaşım üzerine harekete geçti.

SURÜCÜ TESPİT EDİLDİ VE CEZA UYGULANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda kamyonetin sürücüsü tespit edildi. Bu kişi, ‘Trafiği tehlikeye atmak’ suçundan ceza aldı. Ayrıca, sürücü hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında da Adli işlem başlatıldığı belirtildi.