Don Felaketi Çiftçilerin Zararı Tazmin Edilecek

ÇİFTÇİLERİN ZARARLARI TBMM’YE TAŞINIYOR

Çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınırken, iktidar kanadından çiftçilerin kayıplarının tazmin edileceği konusunda açıklamalar yapıldı. Adana Ticaret Odası’nın 2. meslek grubu ve ATO Meclis üyeleri, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek güncel durumu değerlendirdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram’ın da hazır bulunduğu istişare toplantısında, 4 gün süren ağır kış koşullarının ve meydana gelen don olayının bölgede tarıma olan olumsuz etkileri üzerinde duruldu.

SON 57 YILIN EN SOĞUK KASI

Toplantıda, bölgenin son 57 yılın en soğuk kış günlerini yaşadığı ve hava sıcaklıklarının yer yer -7 dereceye kadar düştüğü belirtilerek, bu durumun tarıma büyük zararlar verdiği ifade edildi. Komite üyeleri, Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine seslenerek, acil olarak komisyonlar kurulmasını ve üreticilerin zararlarının yerinde denetimlerle belirlenmesini talep etti. Ayrıca, TARSİM’in oluşturacağı ekiplerle zarar tespitinin yapılması gerektiği dile getirildi.