“Donald Trump’a Tebrik Mesajları”

ERDOĞAN’IN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimlerinin ardından yeniden ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ı tebrik etti. Erdoğan, “Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.” diye belirtti. Ayrıca, seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını umduğunu ifade etti.

NETANYAHU’DAN TARIHİ DÖNÜŞ VURGUSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump ve eşi Melania Trump’a “Tarihin en büyük geri dönüşü için tebrikler! Beyaz Saray’a tarihi dönüşünüz Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu büyük bir zafer!” sözleriyle hitap etti.

MACRON’UN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump’a yönelik tebriklerini iletirken, “Tebrikler Başkan Donald Trump. Dört yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin ve benim inançlarımla. Saygı ve hırsla. Daha fazla barış ve refah için.” dedi.

SANCHEZ’DEN STRATEJİK İKİLİ İLİŞKİLERE VURGU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Tebrikler Donald Trump. Zaferiniz ve ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi kutluyorum. Stratejik ikili ilişkilerimiz ve güçlü bir transatlantik ortaklık üzerinde çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

MODI’DAN KAPSAMLI İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Tarihi seçim zaferiniz dolayısıyla dostum Donald Trump’ı en içten dileklerimle kutluyorum. Önceki döneminizin başarıları üzerine inşa ederken, Hindistan-ABD Kapsamlı Küresel ve Stratejik Ortaklığını daha da güçlendirmek için işbirliğimizi yenilemeyi dört gözle bekliyorum.” şeklinde konuştu. Modi, “Birlikte, halklarımızın iyiliği için ve küresel barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için çalışalım.” dedi.

NATO’NUN GÜÇLÜ LİDERLİĞİ VURGUSU

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Trump’ı ABD Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Rutte, “Kendisinin liderliği İttifakımızın güçlü kalmasında yine kilit rol oynayacaktır. NATO aracılığıyla güç yoluyla barışı ilerletmek için kendisiyle yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum.” sözlerini sarf etti.