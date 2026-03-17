Donald Trump Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Yardım Talep Etti

Orta Doğu’da gerilim sürüyor. ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine saldıran İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatmış durumda. Bu gelişmeler tüm dünyayı olumsuz etkiliyor; özellikle Brent petrol fiyatlarında artış yaşanıyor. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlere yönelik bir deniz koalisyonu oluşturmayı hedefliyor ve bu duruma çözüm üreteceğini ifade ediyor. Ancak, bu çabalarında yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan başkan, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki duruma dair açıklamalarda bulundu.

SAVAŞ DEVAM EDİYOR

“Savaş tüm gücüyle devam ediyor” diyerek konuşmasına başlayan Başkan, “ABD şu ana kadar 7 binden fazla hedefi vurdu. 100’den fazla gemiyi yok ettik. İran’da çoğunlukla ticari ve asker hedefleri vurduk. Hürmüz’de 30 mayın gemisini imha ettik; mayın olup olmadığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ İÇİN YARDIM GEREKİYOR

Hürmüz Boğazı için yardımcı olmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Trump, “Birçok ülke yolda olduğunu söyledi. Biz petrolümüzün yüzde 1’inden daha azını bu boğazdan alıyoruz. Bazı ülkeler çok daha fazlasını alıyor; Japonya yüzde 95, Çin yüzde 90 ve Güney Kore yüzde 35. Bu yüzden onların gelip boğaz konusunda bize yardım etmelerini istiyoruz” dedi.

MACRON’LA GÖRÜŞTÜM

Trump, birçok ülkenin yardım için yolda olduğunu belirtirken, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüm. Bence Macron Hürmüz Boğazı konusunda yardımcı olacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HARK ADASI’NA YAPILAN SALDIRI

İran topraklarındaki Hark Adası’na yapılan saldırılara da değinen Trump, “Hark Adası’na saldırdık ve petrolün olduğu alan hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık. Bunu yapmak istemedik. Ama bunu yapacağız; beş dakikalık bir bildirimle bunu gerçekleştirebiliriz ve her şey biter” dedi.